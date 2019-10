Actualidade

A chefe do Governo de Hong Kong disse hoje que o território, Macau e a província de Guangdong vão promover na Austrália, em 2020, o mercado da Grande Baía, uma metrópole mundial que integra as três regiões.

"O meu Governo tem trabalhado com Guangdong e Macau para comercializar a área da Grande Baía no exterior, incluindo promoções em Tóquio em abril deste ano e Paris no ano passado. Faremos o mesmo na Austrália no próximo ano", indicou Carrie Lam, num discurso realizado numa conferência económica.

O projeto de Pequim da Grande Baía pretende criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, numa região com cerca de 70 milhões de habitantes e com um Produto Interno Bruto (PIB) que ronda os 1,2 biliões de euros, semelhante ao PIB da Austrália, Indonésia e México, países que integram o G20.