Brexit

Os primeiros cem dias de Governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que se completam sexta-feira, misturam-se inexoravelmente com o 'Brexit'.

Boris Johnson chegou ao número 10 de Downing Street pela mesma exata razão do facto que dominou integralmente os primeiros cem dias da sua governação: a saída do Reino Unido da União Europeia, "com ou sem acordo", nas palavras que marcaram a sua entrada em cena no processo que se arrasta desde o referendo do 'Brexit', de 2016.

Após assistir a três derrotas consecutivas dos seus planos para o 'Brexit' no Parlamento, no dia 24 de maio, a então primeira-ministra Theresa May demitiu-se e abriu eleições internas no Partido Conservador, no meio da turbulência das negociações entre Bruxelas e Londres.