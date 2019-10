Actualidade

O Infarmed prevê que na segunda-feira chegue da Holanda uma vacina que abrange uma estirpe de meningite cuja circulação tem aumentado, que não está incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV) e esgotou nas farmácias.

Segundo conta hoje o Jornal de Notícias (JN), o aumento dos casos de meningite w fez com que os pediatras começassem a aconselhar aos pais a vacinarem os filhos com a vacina conjugada ACWY, que não está incluída no PNV e custa 50 euros.

O JN escreve ainda que com o aumento da procura a vacina esgotou e, questionada pelo jornal, a Direção-Geral da Saúde informou que este ano se registaram oito casos do serogrupo W, contra os cinco casos do ano passado e um único em 2016. Acrescentou que a maioria dos casos registados ocorreu em adultos.