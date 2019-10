Governo

O CDS-PP inventou hoje uma nova designação do Governo do PS, com 70 membros, designando-o de "ultra-mega-grande", e voltou a acusar os socialistas de baterem outro recorde, o da carga fiscal.

Foi na estreia como líder parlamentar dos centristas que Cecília Meireles atacou o "recorde nacional" do número de ministros e secretários de Estado no novo executivo, durante o debate do programa de governo na Assembleia da República.

"É um recorde nacional da dimensão, é um governo ultra-mega-grande", disse Cecília Meireles.