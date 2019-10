Governo

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitou hoje a resposta a uma pergunta do CDS, sobre a carga fiscal, para dizer que a propostas do seu Governo têm por objetivo pôr a classe média a pagar menos impostos.

No debate do programa do Governo, no parlamento, a nova líder parlamentar centrista, Cecília Meireles, voltou a acusar os socialistas de terem batido "o recorde" com a "maior carga fiscal" que os portugueses sentem "no bolso".

Cecília Meireles pediu "um esclarecimento" ao primeiro-ministro, questionando Costa se o executivo se compromete a não aumentar impostos na legislatura que agora começa.