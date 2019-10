Guiné-Bissau

O dia de hoje decorre com aparente normalidade em Bissau, capital da Guiné-Bissau, depois de uma escalada da tensão política, apesar de a segurança ter sido reforçada em algumas instituições do Estado guineense.

Segundo fonte do Governo de Aristides Gomes, a segurança foi reforçada no Ministério das Finanças, no Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Comissão Nacional de Eleições, rádio e televisão nacionais e Palácio do Governo.

A segurança foi reforçada pela força de interposição Ecomib e elementos da polícia da Guiné-Bissau.