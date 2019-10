Governo

O deputado único do Chega, André Ventura, atacou hoje a dimensão do Governo e o programa de "entretenimento", numa primeira intervenção onde se referiu ao interrogatório judicial do antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates.

Na sua 'estreia' ao intervir na Assembleia da República, André Ventura começou por recorrer à ironia, saudando o primeiro-ministro, António Costa, por ter "um dos maiores governos do mundo e da Europa" e ao classificar o programa do Governo como "mais um programa de entretenimento".

O deputado, que tinha apenas 2:30 minutos para intervir mas que se estendeu por mais um minuto (que lhe será retirado do tempo restante para o debate), questionou, de forma telegráfica, António Costa sobre vários temas, começando pelo alerta do Tribunal de Contas sobre a insustentabilidade da ADSE, mas logo saltou para a corrupção.