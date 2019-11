Actualidade

A espanhola MásMóvil, que vai comprar a Oni e Nowo, registou até setembro prejuízos de 21 milhões de euros, segundo um comunicado, sendo que a Efe revela que no período homólogo o grupo atingiu lucros de 57 milhões de euros.

Na mesma nota, a empresa explicou que este resultado se deve à aquisição de obrigações convertíveis da Providence Equity Partners e que no final do ano voltará aos resultados positivos graças à venda de cerca de um milhão de acessos a casas com fibra a um fundo de infraestruturas por mais de 217 milhões de euros.

No mesmo período, o EBITDA (rendimentos antes de juros, impostos, deduções e amortizações) do grupo foi de 337 milhões de euros, mais 40% do que no período homólogo, com uma subida da margem de 23% para 28% de um ano para o outro.