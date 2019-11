Guiné-Bissau

O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau dá hoje início ao pagamento dos salários de outubro aos funcionários públicos e pensionistas, informou uma fonte do Governo de Aristides Gomes.

Segundo a mesma fonte, o pagamento dos salários de outubro deveria ter começado na segunda-feira, mas o decreto da demissão do Governo liderado por Aristides Gomes pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, obrigou o Banco Central da África Ocidental a suspender as contas do Tesouro Público.

Só na terça-feira, após conhecida a posição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre a crise política em curso, é que a suspensão foi levantada.