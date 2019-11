Actualidade

As forças de defesa e segurança de Moçambique reforçaram as operações nas zonas onde têm ocorrido ataques armados no centro de Moçambique e garantiram hoje que "é seguro" circular nos troços alvo de ações armadas.

"As forças de defesa e segurança reforçaram as linhas operativas, há patrulha intensa, há patrulha ostensiva nesses focos, tudo para inibir a perpetração desses ataques", disse o porta-voz do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Orlando Modumane, falando em conferência de imprensa, em Maputo.

Orlando Modumane adiantou que, ao contrário do que aconteceu em circunstâncias semelhantes há cerca de cinco anos, não foram reativadas escoltas militares para a circulação na Estrada Nacional Número 1 (EN1), na província de Sofala, Centro do país, nem na Estrada Nacional Número 6 (EN6), na província de Manica, na mesma região - zonas que registam ataques desde agosto.