Actualidade

Duas centenas de meia de assistentes operacionais do Hospital de Braga estão hoje concentrados em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, em protesto contra a exclusão do acordo coletivo para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os trabalhadores do Hospital de Braga exigem ser incluídos no acordo de 20 de setembro, que prevê as carreiras e que foi aplicado a todos os hospitais do SNS, para assim "acabar com as enormes desigualdades e discriminação" existentes, quer a nível salarial, quer a nível de horário semanal de trabalho.

"Isto provoca que em todos os hospitais EPE os assistentes operacionais façam 35 horas e ganhem 635 euros. Aqui, em Braga, ou fazem 35 horas e ganham 519 euros de salário base ou fazem 40 e ganham 600 euros", exemplificou à agência Lusa, antes da concentração, o dirigente do Sindicato em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), afeto à CGTP, Orlando Gonçalves.