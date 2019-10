Guiné-Bissau

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau avisou hoje que a campanha eleitoral para as presidenciais, marcadas para 24 de novembro, só tem início no sábado, e não na véspera, como anunciado anteriormente.

"A campanha eleitoral terá início no dia 02 de novembro próximo, sábado, e não no dia 01 de novembro, que por lapso, ficou consignado no Cronograma de Atividades e termina a 22 de novembro", refere, em comunicado divulgado hoje à imprensa, a CNE.

A Guiné-Bissau tem eleições marcadas para 24 de novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, prevista para 29 de dezembro.