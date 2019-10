Actualidade

A rede social Facebook anunciou hoje que eliminou um conjunto de páginas, grupos e contas falsas usadas para espalhar notícias relacionadas com eleições, política moçambicana e de outros países.

"Hoje, removemos 35 contas do Facebook, 53 páginas, sete grupos e cinco contas do Instagram originárias da Rússia e focadas em Madagáscar, República Centro-Africana, Moçambique, República Democrática do Congo, Costa do Marfim e Camarões", anunciou a empresa, em comunicado.

O material era usado para provocar "interferência estrangeira", ou seja, "um comportamento dissimulado, coordenado em nome de um ator estrangeiro", em que "redes de contas eram usadas para enganar o público sobre quem eram os autores e o que estavam a fazer".