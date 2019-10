Actualidade

A sexta edição do Porto/Post/Doc conta com nove filmes na secção Competição Internacional, enquanto a secção 'Highlights' regressa com antestreias nacionais, indicou hoje a organização do festival que decorre entre 23 de novembro e 01 de dezembro.

Ben Rivers e Anocha Suwichakornpong, que apresentam "Krabi, 2562", filme rodado na Tailândia em torno do fenómeno da gentrificação no sudoeste do país, e Kim Longinotto que, com "Shooting the Mafia", traz as memórias de uma fotojornalista italiana e da luta travada contra a máfia siciliana, são realizadores cujos documentários se destacam na seleção.

Já a realizadora Anna Eborn regressa ao Porto/Post/Doc com os amores juvenis de "Transnístria", enquanto Anna Odell questiona os papéis de género na sociedade através do "X&Y", filme que, de acordo com o diretor do festival, Dario Oliveira, "sem ser propagandístico, é uma interpretação da realidade", servindo para pôr o público a refletir sobre aquilo em que "estamos a transformar-nos enquanto seres humanos".