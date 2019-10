Actualidade

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) destina anualmente uma verba de cerca de um milhão de euros para ajudar os doentes carenciados na compra de medicamentos, deslocações e até alimentação, disse hoje à Lusa o presidente da instituição.

"São verbas assustadoras no sentido da necessidade que as pessoas têm", disse Vítor Rodrigues, que falava a propósito do peditório nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que tem início na quinta-feira e termina no domingo.

Segundo o presidente da Liga, metade das verbas angariadas no peditório são para apoiar o doente oncológico e a família: "são verbas altas, mas que refletem infelizmente a situação que temos em termos do nosso país".