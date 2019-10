Actualidade

A banda irlandesa The Script vai atuar no Porto no próximo dia 23 de maio de 2020, no segundo dia do North Music Festival, anunciou hoje a organização.

"Estamos muito entusiasmos por trazer os The Script ao North Music Festival. É uma banda extremamente importante no panorama do rock alternativo e tem conquistado uma legião de fãs por todo o mundo. Os seus concertos são arrebatadores e temos a certeza de que este será mais um exemplo disso mesmo", declarou Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats.

A banda de Dublin é a primeira confirmação para a 4.ª edição do North Music Festival (NMF) e vai atuar no segundo dia do evento, que vai decorrer nos dias 22 e 23 de maio de 2020.