Actualidade

O protocolo hoje assinado na Torre do Tombo, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e o embaixador de Israel, visando "digitalizar e disponibilizar" documentação referente ao judaísmo em Portugal, prevê um investimento de 500 mil euros.

O protocolo que visa "recuperar, digitalizar e disponibilizar" documentação referente ao tema do judaísmo e ao chamado "Arquivo da Inquisição" desdobrar-se-á em três fases, num período de "três a quatro anos", disse à agência Lusa fonte da Torre do Tombo, acrescentando que em foco estão em particular os fundos documentais das Inquisições de Évora e Coimbra, mas também o de Lisboa.

"Na primeira fase contamos disponibilizar 400.000 imagens digitais, que ficarão acessíveis a toda comunidade", segundo fonte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).