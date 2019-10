Actualidade

Caldas da Rainha e Leiria são as novas cidades portuguesas incluídas na rede mundial de Cidades Criativas da UNESCO, que visa colocar a cultura no centro do desenvolvimento urbano, juntando-se a Braga, Amarante, Barcelos, Idanha-a-Nova e Óbidos.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) anunciou hoje 66 novas cidades que passam a integrar a rede de Cidades Criativas, entre as quais Caldas da Rainha e Leiria.

As Caldas da Rainha foram distinguidas pelo seu artesanato e artes populares e Leiria pela música.