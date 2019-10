Incêndios

O piloto do helicóptero que caiu durante uma descolagem na Pampilhosa da Serra, em 04 de setembro, pensava que estava a operar um modelo diferente daquele que realmente pilotava, o que esteve na origem do acidente, segundo a investigação.

A conclusão consta de um relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O AS 350B3(2B) preparava-se para descolar do Centro de Meios Aéreos da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, pelas 09:30, com cinco elementos da GNR - GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro), para combater um incêndio no distrito de Castelo Branco, quando o Eurocopter descolou "inesperadamente" e caiu logo de seguida, provocando danos substanciais na aeronave e ferimentos ligeiros num dos militares da GNR.