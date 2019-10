Actualidade

Dezoito grupos de teatro e outros tantos espetáculos, dez dos quais em estreia, preenchem a 23.ª edição da Mostra de Teatro de Almada, que começa no sábado, nesta cidade da margem sul do Tejo, foi hoje anunciado.

Dezasseis dias é a duração da edição deste ano do certame que, segundo a organização, privilegia a língua portuguesa e leva ao palco textos e adaptações de autores como Harold Pinter e Jorge Silva Melo, Teresa Rita Lopes, Ana Nave, Diogo Novo, Catarina Vieira da Silva, Rui Silvares, Castro Guedes e Will Smile, entre outros.

Dois espetáculos assinalam a abertura da mostra no sábado: a atuação da Banda Filarmónica da Academia Almadense, no Fórum Municipal Romeu Correia, e o espetáculo "Amália - o musical", no Auditório Fernando Lopes-Graça, pelo grupo TKM - da Universidade Sénior D. Sancho, ambos na cidade de Almada.