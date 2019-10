Actualidade

O ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes considerou hoje que o renovado Pavilhão Rosa Mota no Porto vai "ter utilidade", mas é um "projeto minimalista" e sem condições para lançar a cidade no mercado global do mercado de turismo de congressos.

"O novo pavilhão vai ter a sua utilidade, a sua renovação é positiva, mas a polémica com Rosa Mota, torneável com bom senso, serviu para desfocar o essencial da discussão: a utilidade funcional de um projeto minimalista, ainda por cima gerido por privados, que manifestamente sempre vão preferir os eventos comerciais cançonetistas, eventos de rotatividade rápida, à implementação de congressos, que duram muito tempo e pagam sempre pior", comentou hoje Menezes, numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook.

Luís Filipe Menezes recorda que em 2013 se candidatou à presidência da Câmara do Porto, "com um programa global coerente e fazível de relançamento da cidade", tendo como uma das marcas "reabrir o velho espaço do Palácio de Cristal à cidade", o que incluiria um projeto financiado pela economia privada de recuperação do Pavilhão Rosa Mota, "com capacidade para 15 mil pessoas".