Actualidade

As ações conjuntas da AT e GNR no âmbito da prevenção de infrações fiscais passaram a dispor de maior regulamentação, mas os juristas entendem que a alteração legislativa não elimina a possibilidade de estas resultarem na penhora de veículos.

Uma portaria conjunta dos Ministérios das Finanças e da Administração Interna, publicada esta semana, veio regulamentar os termos os termos da ligação funcional entre a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), prevendo, nomeadamente que as ações conjuntas têm de ser previamente planeadas e coordenadas entre ambas as entidades.

Além de condensar num único diploma legislação que até aqui se encontrava dispersa e de incluir também parte do conteúdo que estava até agora vertido em protocolos de cooperação entre as duas entidades, a portaria pretende garantir que as ações devem pautar-se por princípios da adequação, proporcionalidade, pertinência e complementaridade, evitando que voltem a repetir-se ações de fiscalização como a que, no final de maio, acabaria por ser suspensa por ordem do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.