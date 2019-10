Actualidade

Para ensinar os alunos a pensar e levar os programas escolares mais longe, aplicados à comunidade, o professor Jorge Teixeira criou o Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis, inaugurado hoje em Chaves.

"Este centro é um local onde alunos e professores podem desenvolver projetos, pegar neles, e levá-los para a periferia. Alguns podem ser inovadores e de diversas áreas, como físico-química, biologia ou matemática", contou o mentor do projeto, Jorge Teixeira, que leciona na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, no distrito de Vila Real.

Criado no âmbito do Clube do Ensino Experimental das Ciências, este centro está aberto a professores nacionais e estrangeiros, que pretendam replicar as ideias criadas e leva-las para as suas salas ou para outros locais.