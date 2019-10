Actualidade

A agência de notação financeira Fitch subiu hoje o 'rating' da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de 'BB' para 'BB+', melhorou a perspetiva do 'rating' do BCP, de estável para positiva,, e manteve a avaliação para o BPI.

A Fitch pronunciou-se hoje sobre três bancos portugueses. Para a CGD, a agência de notação financeira subiu o 'rating' [avaliação] de longo prazo de 'BB' para 'BB+', deixando o banco liderado por Paulo Macedo a apenas um grau de passar à categoria de investimento, uma vez que ainda está num nível especulativo ('lixo').

"A subida de 'rating' reflete o progresso contínuo e com sucesso na implementação pela CGD do seu plano estratégico 2017-2020, registando uma notável melhoria da rentabilidade, da qualidade dos ativos e do reforço dos rácios de capital", indica a CGD, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).