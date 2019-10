Actualidade

O Festival de Cinema Documental de Braga DOBRA, que vai decorrer a 25 e 26 de novembro, com programação do Porto/Post/Doc, quer mostrar aos mais jovens que "há cinema para além dos centros comerciais", disse hoje a organização.

Com oito sessões para o público escolar e uma aberta a adultos, o DOBRA decorre pela primeira vez, em Braga, numa iniciativa promovida pela equipa do Plano Nacional de Cinema do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante (PNC-AECA), o sexto maior agrupamento escolar do país.

"O cinema tem de ser entendido como uma necessidade e não só como uma ferramenta pedagógica. Tentamos mostrar aos alunos que há outro cinema e se fazem outras coisas para além do cinema dos centros comerciais. Há um trabalho sobre o filme depois de cada sessão", referiu, à agência Lusa, a coordenadora do PNC-AECA, Fátima Brandão.