Governo

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, anunciou hoje no parlamento que o Governo vai criar "um verdadeiro banco promocional nacional" verde nos próximos 100 dias, para dar às empresas possibilidades de financiamento.

"Vamos criar, finalmente, um verdadeiro banco promocional nacional a partir da integração das diversas sociedades financeiras do Ministério da Economia", anunciou o também ministro de Estado e número dois do Governo, durante um discurso no debate do Programa de Governo.

De acordo com Pedro Siza Vieira, "nos próximos cem dias, esta nova instituição deverá estar constituída, e dotada de recursos suficientes para disponibilizar às empresas portuguesas os meios de financiamento adequados à sua transformação".