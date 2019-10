Actualidade

A dívida do setor empresarial local (SEL) representou 18,1% do total da dívida municipal em 2018, enquanto a dívida dos serviços municipalizados tiveram reduzido impacto na dívida global dos municípios, de apenas 1,5%, segundo dados apresentados hoje.

"Agregando a dívida dos 308 municípios com todo o SEL, verifica-se que, no final de 2018, a dívida agregada dos grupos autárquicos totalizou 5.275 milhões de euros, verificando-se uma diminuição no total de 473 milhões de euros relativamente a 2017", resumiu Maria José Fernandes, coordenadora do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, hoje apresentado em Lisboa.

A responsável realçou que a dívida dos serviços municipalizados teve, em 2018, um reduzido impacto na dívida global das autarquias, de apenas 1,5%, enquanto a dívida do SEL representou 18,1% da dívida global dos municípios.