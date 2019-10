Actualidade

O Conselho de Administração do grupo francês PSA, fabricante da Peugeot, aprovou um plano de fusão com a ítalo-americana Fiat Chrysler (FCA) que poderá criar um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, avança hoje a Bloomberg.

Segundo a proposta, os acionistas de cada empresa serão donos de 50% do grupo resultante da fusão, acrescenta a agência que cita fontes ligadas ao processo negocial.

Os investidores da Fiat poderão receber um dividendo de 5,5 mil milhões de euros, enquanto a PSA distribuirá pelos acionistas a sua participação na Faurecia, fabricante de peças automóveis, no valor de cerca de 3 mil milhões de euros.