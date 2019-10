Actualidade

Das 11 vítimas da derrocada ocorrida hoje no Caldeirão Verde, no concelho de Santana, que deram entrada no hospital do Funchal, três já tiveram alta e outras três são politraumatizados graves, informou o Serviço de Saúde da Madeira.

Na informação divulgada hoje à noite, o Sesaram menciona que dos 11 feridos socorridos, três foram encaminhados diretamente daquela localidade na costa norte, onde aconteceu a derrocada que surpreendeu os caminhantes, para o hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

As outras oito pessoas foram primeiro observadas no centro de saúde de Santana e só depois transferidas para a unidade hospitalar "para receberem uma resposta diferenciada", menciona a mesma nota.