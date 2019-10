Actualidade

A Iniciativa Liberal agradeceu hoje ao seu presidente demissionário pelo "sacrifício pessoal e profissional" da missão de liderar partido, respeitando a decisão de Carlos Guimarães Pinto deixar o cargo, cujo "exemplo de dedicação" promete seguir.

O líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, anunciou na quinta-feira que abandona a liderança do partido, considerando que a sua missão está cumprida no "dia histórico" em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

"Obrigado Carlos" é como começa a posição oficial do partido enviada à agência Lusa, na qual os liberais deixam claro que respeitam a decisão de Carlos Guimarães Pinto.