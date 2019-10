Actualidade

Os académicos britânicos, Roger Eatwell e Matthew Goodwin, autores do livro "Populismo" consideram que o caso de alegada corrupção de que é acusado o ex-primeiro-ministro José Sócrates pode incrementar sentimentos de nacional-populismo em Portugal.

Os autores do livro "Populismo - A revolta contra a democracia liberal" estabelecem paralelos entre Portugal e Espanha e consideram que a corrupção é um dos pontos mais preocupantes - no que diz respeito ao aumento do poder dos movimentos e partidos políticos nacional-populistas, nos dois países.

Roger Eatweel recordou que o Partido Popular espanhol enfrentou uma grave crise política em 2018 "devido a problemas de corrupção" e que na Região Autónoma da Andaluzia, os socialistas do PSOE, no poder desde 1982, foram afetados pelos problemas de corrupção.