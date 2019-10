Actualidade

Macau importou nos primeiros nove meses do ano mercadorias dos países lusófonos no valor de 637 milhões de patacas (71 milhões de euros), mais 9,2% em comparação a igual período de 2018, divulgaram hoje as autoridades do território.

Segundo os dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Portugal exportou para Macau, entre janeiro e setembro, 261 milhões de patacas (29 milhões de euros) em mercadorias, um aumento de 19 milhões de patacas (2,1 milhões de patacas) em relação ao período homólogo do ano passado.

Por outro lado, Macau enviou a Portugal apenas 350.000 patacas (39 mil euros) nos três primeiros trimestres do ano, quando no mesmo período em 2018 tinha exportado para Lisboa produtos avaliados em mais de 24 milhões de patacas (2,7 milhões de euros).