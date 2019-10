Actualidade

A carga movimentada nos portos do Continente desceu 6,8% para 58,7 milhões de toneladas entre janeiro e agosto, devido ao volume de importações de petróleo bruto, divulgou hoje a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

"No período de janeiro a agosto de 2019 o sistema portuário do Continente movimentou um volume global de 58,7 milhões de toneladas, valor inferior em 6,8% ao verificado no período homólogo de 2018", lê-se no relatório de acompanhamento do mercado portuário, referente a agosto deste ano.

Segundo a AMT, a quebra é explicada pela "diminuição da importação de petróleo bruto em Sines (agravada pelo encerramento da refinaria em agosto) e Leixões (com quebras respetivas de 1,5 milhões de toneladas e 455,4 mil toneladas)", assim como pela redução do movimento da carga contentorizada em Sines, que acumula uma quebra de 2,9 milhões de toneladas, "por efeito da greve dos trabalhadores portuários do Terminal XXI".