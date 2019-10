Actualidade

Olga Roriz elegeu o corpo como "lugar de salvação possível" para a inquietação da vida e a forma como vivemos num planeta explorado, seja pela poluição ou pelo consumo, um apelo à reflexão que lança na nova peça, "Autópsia".

O espetáculo de dança é estreado na sexta-feira, pela Companhia Olga Roriz, e pode ser visto até domingo, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, onde terá apresentações diárias.

Em entrevista à agência Lusa, durante ensaios no São Luiz, a coreógrafa explicou que o título nada tem a ver com a autópsia que as pessoas imaginam, mas com o que a palavra significa em grego: a "visão de nós próprios", e é essa reflexão que a criadora quis fazer.