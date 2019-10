Montijo

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, considerou hoje à Lusa uma "boa notícia" a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo viabilizar o projeto.

"É uma boa notícia sair esse parecer. (...) Há muito tempo que estávamos à espera deste Estudo de Impacte Ambiental", afirmou Francisco Calheiros, em declarações à Lusa.

Para o presidente da CTP, a construção do novo aeroporto na Base Aérea n.º 6, no Montijo, vai permitir dar resposta à falta de capacidade do aeroporto de Lisboa, aumentando a capacidade para se negociar novas rotas aéreas e, consequentemente, incrementar o turismo.