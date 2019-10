Guiné-Bissau

O Movimento da Sociedade Civil para a Paz e Desenvolvimento manifestou "estranheza" e "discordância" com o decreto do Presidente guineense que demitiu o Governo liderado por Aristides Gomes, considerando que atenta contra os compromissos assumidos com a comunidade internacional.

Num comunicado, a que Lusa teve hoje acesso, o Movimento da Sociedade Civil para a Paz e Desenvolvimento apela ao respeito pela Constituição e leis da Guiné-Bissau, "bem como com os compromissos internacionais assumidos no âmbito da gestão e monitorização dos conflitos e da situação de instabilidade na Guiné-Bissau".

O Movimento da Sociedade Civil pede aos atores políticos guineenses para elegerem o "diálogo" e exige a realização de eleições presidenciais a 24 de novembro, como previsto.