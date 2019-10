Actualidade

Os acionistas do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) deverão aprovar esta tarde o sétimo aumento de capital da história da instituição multilateral, que passará a ter cerca de 150 mil milhões de dólares de capital social, uma subida de 125%.

De acordo com a documentação preliminar obtida pela Lusa, que está sujeita ainda a uma decisão final que será tomada esta tarde, na reunião de governadores, os acionistas deverão aprovar um aumento de capital de 125%, que elevará o montante do capital social do BAD para perto de 153 mil milhões de dólares, à volta de 137 mil milhões de euros.

O processo de aumento de capital do BAD começou há dois anos, em Busan, Coreia do Sul, quando a proposta foi lançada e os acionistas, entre os quais Portugal e todos os países lusófonos africanos, aprovaram o início das negociações sobre a proposta da direção do banco, que apresentou três cenários, sendo o intermédio o que foi aprovado.