Montijo

O presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, afirmou hoje que está "otimista" com o parecer favorável condicionado da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à construção do futuro aeroporto na Base Aérea do Montijo.

"Vejo com otimismo e com uma perspetiva positiva esta avaliação de impacto ambiental, uma das mais participadas de sempre e em que se discutiram grande parte dos assuntos e dos chamados impactes ambientais do aeroporto", disse Nuno Canta.