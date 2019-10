Cofina/Media Capital

O membro do Conselho Regulador da ERC Mário Mesquita votou contra a não oposição do órgão à compra da Media Capital pela Cofina, por considerar que a operação "comporta um sério risco de diminuir o pluralismo".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou na quarta-feira que não se opõe à operação de compra da Media Capital pela Cofina, tendo remetido o parecer à Autoridade da Concorrência (AdC).

"Votei contra a deliberação do Conselho Regulador da ERC de não se opor à operação de concentração que se traduz na aquisição pela Cofina do grupo Media Capital SGPS", refere Mário Mesquita na sua declaração de voto, disponibilizada no 'site' do regulador.