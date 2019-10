Actualidade

A Nazaré surge no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2018 entre as autarquias que mais demoravam a pagar, com um prazo médio de 841 dias, mas, segundo a câmara, o prazo desceu para 269 dias em 2019.

"Neste momento o prazo médio de pagamento da dívida é de 269 dias e a grande maioria da dívida está a ser paga a dois ou três meses", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro (PS).

A Nazaré é destacada no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2018, divulgado na quarta-feira, como uma das autarquias que nesse ano demoravam em média mais de um ano a pagar.