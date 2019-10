Actualidade

A Turismo Centro congratulou-se hoje com a escolha de Caldas da Rainha e Leiria como Cidades Criativas da UNESCO, destacando que quatro das sete cidades portuguesas reconhecidas por esta distinção situam-se no Centro do país.

Caldas da Rainha foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura pelo seu contributo no artesanato e artes populares, enquanto a música foi o fator decisivo para a seleção de Leiria.

"Estas duas cidades do Centro de Portugal juntam-se assim a outras localidades da região que já integram a restrita lista de Cidades Criativas da UNESCO, nomeadamente Idanha-a-Nova, Cidade Criativa da Música desde 2015, e Óbidos, Cidade Criativa da Literatura também desde há quatro anos", destaca a Entidade Regional presidida por Pedro Machado.