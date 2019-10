Montijo

O presidente da Câmara do Seixal afirmou hoje que o Governo "está a cometer um erro" ao viabilizar o novo aeroporto do Montijo, devido aos "impactos gravíssimos sobre as populações", desafiando o Estado a desistir desta opção.

Para Joaquim Santos (CDU), o parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "já era um ato esperado", no entanto, "não afasta a questão central que é o país estar a cometer um erro".

Há 10 anos, recordou, foi feita uma Avaliação Ambiental Estratégica que estudou várias opções, tendo elegido Alcochete e "reprovado o Montijo".