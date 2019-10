Montijo

O ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou hoje que a compensação pela construção do aeroporto no Montijo vai incluir um fundo que permitirá o funcionamento de "um centro para o estudo das aves".

João Pedro Matos Fernandes falava aos jornalistas na Assembleia da Republica, em Lisboa, no final do debate sobre o Programa do XXII Governo Constitucional.

Questionado sobre o facto de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter emitido na quarta-feira a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo, Matos Fernandes começou por referir as restrições que o documento apontou.