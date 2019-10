Actualidade

O Fórum do Património 2019, que decorre em Aveiro no dia 14 de novembro, vai discutir formas de unir as organizações não governamentais em defesa do património e contra a massificação do turismo e destruição da herança cultural nacional.

Trata-se da segunda edição do Fórum do Património - a primeira realizou-se em 2017 -, que este ano tem como tema "cidadania e associativismo pelo património", anunciaram os promotores da iniciativa, que reúne dezenas de organizações não-governamentais (ONG) do património Cultural.

"O modelo de crescimento económico baseado na ligação entre Turismo/Imobiliário/Construção, tem colocado desafios importantes para a manutenção do formato tradicional de salvaguarda do património cultural", afirmam, em comunicado, acrescentando que em causa estão não só "processos de gentrificação, desertificação dos centros históricos urbanos e de alteração de paisagens culturais, mas também o reconhecimento da inoperância das entidades tutelares para dar cumprimento ao que está disposto na legislação portuguesa".