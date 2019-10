Montijo

O ministro das Infraestruturas saudou hoje a decisão da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) de viabilizar o novo aeroporto do Montijo por pôr fim a um bloqueio de 50 anos quanto à sua construção.

"Congratulamo-nos com a esta decisão porque permite por fim a um bloqueio com cinco décadas no que diz respeito à construção do novo aeroporto de Lisboa", afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, no final do debate do programa do XXII Governo, no parlamento.

Minutos depois de, no mesmo local, falar o ministro do Ambiente, Pedro Nuno Santos afirmou que o executivo estaria preparado "para qualquer que fosse a decisão da APA" quanto à proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), mas admitiu ter "a sensação" de que esta localização era boa e tinha equilíbrio ambiental.