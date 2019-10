Actualidade

A Assembleia da República vai ter 14 comissões parlamentares permanentes nesta XIV Legislatura, decidiu hoje a conferência de líderes, por unanimidade, cabendo oito presidências ao PS, cinco ao PSD e uma ao BE, pelo método de Hondt.

Entre 2015 e 2019, o parlamento tinha 12 comissões permanentes. Agora, aprovado que foi o relatório e parecer do grupo de trabalho dirigido pela vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela (PS), o número subiu para 14 com as novas Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local (presidida pelo PSD) e Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (PS), que passa a incluir a subcomissão de Ética.

"A existência ou criação de outras subcomissões será apreciada em momento seguinte", segundo a secretária da Mesa da Assembleia da República Maria da Luz Rosinha (PS).