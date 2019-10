Actualidade

O hotel licenciado pela Câmara de Matosinhos na Praia da Memória foi hoje alvo de denúncia na Procuradoria-Geral da República, para avaliar a autorização da construção em cordão dunar, onde "vários documentos oficiais" sugerem impedimentos à edificação.

A queixa da ADERE - associação de defesa do ambiente Década Reversível, a que a Lusa teve acesso, alerta que a construção "pode sofrer de vícios de caráter administrativo, com eventuais repercussões a nível civil ou até penal", pedindo à PGR que sejam tomadas as "providências que legalmente se impõem".

"Questionamos se o processo de licenciamento terá sido devidamente firmado, já que vários documentos formais nos sugerem que naquela zona não deveria estar a ser construído este nem nenhum outro edifício", destaca a associação, citando, entre outros, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Caminha/Espinho, que "identifica o terreno" como estando "inserido numa faixa de proteção".