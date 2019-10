Actualidade

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) manteve hoje a estimativa de um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) já este ano, continuando mais otimista do que o Governo, que prevê um défice de 0,1%.

"Admitindo a premissa de não alteração dos prazos médios de reembolsos, em particular do IVA, e não obstante a atualização do impacto das medidas 'one-off' (extraordinárias), o CFP mantém a estimativa de excedente orçamental de 0,1% do PIB para 2019", lê-se no relatório hoje divulgado sobre a Evolução Orçamental até junho.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral indica que, "para o conjunto do ano, os desenvolvimentos orçamentais do primeiro semestre e a informação disponível, ainda que incompleta, relativa ao terceiro trimestre permitem perspetivar o cumprimento ou superação da estimativa anual para o saldo (de -0,1 % do PIB) apresentada pelo Ministério das Finanças no âmbito do Projeto de Plano Orçamental (PPO) para 2020", que seguiu para Bruxelas em 15 de outubro.