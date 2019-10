Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) apresentou uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra o Benfica por o clube ter vedado o acesso a um jornalista do Jornal de Notícias (JN) ao jogo com o Portimonense.

Num comunicado enviado hoje, o SJ "condena a atitude do Sport Lisboa e Benfica (SLB) em vedar o acesso a um jornalista do Jornal de Notícias (JN), destacado para fazer a cobertura do jogo com o Portimonense, na quarta-feira à noite, no Estádio da Luz".

O SJ declara o seu apoio ao jornalista que foi impedido de entrar no estádio e ao JN, adiantando ainda que "secunda a queixa, que foi apresentada pelo referido órgão de comunicação social junto da Polícia de Segurança Pública. O SJ apresenta-a, igualmente, junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)".