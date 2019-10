Actualidade

A espanhola Nuria Pocero Malaga é a vencedora da 3.ª edição do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado com a obra "Ñam", que vai ser editada em Portugal em 2020, foi hoje anunciado.

Segundo a Planeta Tangerina, promotora do prémio, em parceria com a Câmara de Serpa, distrito de Beja, Nuria Pocero Malaga vai receber quatro mil euros e a obra "Ñam" vai ser lançada em Portugal pela editora em maio de 2020.

O júri atribuiu também menções honrosas a três autores, Marco Quadri, de Itália, pela obra "No use for a Broken fork", Hsuan-Chien Cheng, de Taiwan, por "Prince hates it", e Beatrice Dietel, de Alemanha, pela obra "Where is the fish?".